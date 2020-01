A Shanghai per la prima volta pioggia droni anziché botti: il video di Capodanno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A Shanghai per la prima volta pioggia droni anziché botti: il video di Capodanno Shanghai ha inaugurato il nuovo anno con oltre 2mila droni che hanno volato all’unisono per creare uno spettacolo unico durante il conto alla rovescia per il 2020. Come alternativa ai fuochi, più pericolosi e inquinanti, Shanghai ha optato per una scelta sbalorditiva: i droni. Oltre 2mila droni hanno preso il volo illuminando il cielo sopra il fiume Huangpu. Cambiando formazione sono diventati un uomo che corre e poi i secondi fino a mezzanotte. I droni, dotati di luci multicolori, erano controllati non da singoli piloti, ma da un computer centrale che può programmarli per volare in qualsiasi configurazione immaginabile. Il video dell’incredibile scenografia (Credit: Enviren): Leggi anche: Capodanno 2020: immagini, gif e video per i vostri auguri di buon anno Cenone di Capodanno da Bruno ... Leggi la notizia su tpi

