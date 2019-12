TUTTOSPORT – “Juve, Kulusevski! Colpo dell’anno”, niente Napoli (Di martedì 31 dicembre 2019) L’edizione di oggi del giornale torinese TUTTOSPORT apre in prima pagina con Dejan Kulusevski, giovane talento del Parma che ha appena trovato l’accordo trovato con la Juventus per trasferirsi in bianconero. Il giocatore milita attualmente nel Parma, ma è di proprietà dell’Atalanta. 35 milioni di Euro più 10 di bonus per strapparlo ai bergamaschi, beffata l’Inter che aveva messo gli occhi su di lui e che sembrava pronta a regalarlo ad Antonio Conte. “Juve, Kulusevski! Colpo dell’anno” è il titolo di mercato principale. Spazio anche a Sinisa Mihajlovic definito in prima pagina l’uomo dell’anno. Il tecnico del Bologna aveva raccontato quest’estate della leucemia che ha scoperto quasi per caso e che è diventata subito argomento nazionale. Non si parla di Napoli nell’ultimo giorno dell’anno. Gli azzurri devono ancora ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

tuttosport : #Haaland-#Juve, la verità: ecco perché i bianconeri hanno detto no - tuttosport : #Juve-#Pogba, feeling mai spento e l'asse con #Raiola: la strategia - tuttosport : #Kulusevski alla #Juve, è fatta: #Inter sorpassata ?? ?? -