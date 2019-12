The Witcher: l'autore dei romanzi prende in giro Il Trono di Spade (Di martedì 31 dicembre 2019) L'autore dei romanzi a cui è ispirata la nuova serie Netflix The Witcher, Andrzej Sapkowski, lancia una frecciatina nei confronti de Il Trono di Spade per rimarcare la grande differenza tra i due progetti. Arrivata su Netflix il 20 dicembre, The Witcher è già un successo ed è stato paragonato alla serie Il Trono di Spade, anche se l'autore dei romanzi dai quali è stata estrapolata ha deriso il successo della HBO, rimarcando la differenza tra i due progetti. Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria da cui è tratto The Witcher e consulente creativo della serie Netflix, ha lanciato una frecciatina allo show HBO per rimarcare la differenza tra le due produzioni: "Credo che il mio lavoro come consulente creativo della serie sia quello di assicurarmi che Ed Sheeran non canti mai nello show. ... Leggi la notizia su movieplayer

