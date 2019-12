Rula Jebreal, polemiche contro la giornalista scelta per Sanremo 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Secondo quanto riporta un’indiscrezione di Dagospia, il prossimo conduttore di Sanremo 2020 avrebbe scelto come co-conduttrice la gionalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal. L’ufficialità potrebbe arrivare il 6 gennaio Rula Jebreal, la scelta di Amadeus Manca ormai poco più di un mese all’inizio della 70esima edizione di Sanremo, che come sappiamo sarà condotta da Amadeus. In attesa di sapere chi saranno i concorrenti della prossima kermesse della musica italiana (bisognerà aspettare il 6 gennaio in occasione della Lotteria Italia), tiene ancora banco la questione della papapile co-conduttrice che affiancherà Amadeus. Secondo quanto riporta un’indiscrezione di Dagospia, Amadues avrebbe incontrato in un noto hotel di Milano la giornalista palestinese Rula Jebreal, che avrebbe già dato il consenso per la sua partecipazione, ma ancora manca il comunicato ... Leggi la notizia su notizie

