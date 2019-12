Renzi: "Il Rdc non funziona. La riforma della prescrizione? Pronti a votare con FI" (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo l'opinione netta espressa da Teresa Bellanova sul Reddito di Cittadinanza, Matteo Renzi ha ribadito quella che è l'idea del suo partito durante un'intervista rilasciata a 'La Stampa': "Che il reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona, lo dice la Guardia di Finanza, ma oramai lo stanno capendo tutti. Credo che non occorra aver fretta, bisogna lasciare ai Cinquestelle il tempo di metabolizzare il cambiamento. Ma al tempo stesso è arrivato il momento di cambiare quel meccanismo. Con un’altra politica: al Sud bisogna aprire cantieri, anziché continuare a dare sussidi".Ancora una volta Renzi ha voluto ribadire la distanza che c'è tra lui e i 5 Stelle. Le forze che compongono questo Governo sembrano a tutti troppo eterogenee ed anche Renzi la pensa così, al punto da non sbilanciarsi sul futuro dell'Esecutivo: "Tutta la partita oggi è in mano al Governo e alle forze ... Leggi la notizia su blogo

