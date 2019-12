Mattarella, il discorso di fine anno: “L’Italia vera è una sola, quella dell’altruismo e del dovere. Non quella che truffa” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Questa sera entriamo negli anni ’20 del nuovo secolo”. Ha esordito così il capo dello Stato Sergio Mattarella per il messaggio di fine anno agli italiani. Quindi ha parlato dell’Italia vera, “Paese silenzioso che si dà da fare”: “Due mesi fa vicino Alessandria, tre Vigili del Fuoco sono rimasti vittime dell’esplosione di una cascina, provocata per truffare l’assicurazione. Nel ricordare che il dolore dei familiari, dei colleghi, di tutto il Paese non puo’ estinguersi, vorrei sottolineare che quell’evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano: l’una nobile, l’altra che non voglio neppure definire. Ma l’Italia vera è una sola: è quella dell’altruismo e del dovere. L’altra non appartiene alla nostra storia e al sentimento profondo della nostra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

