M5S, la scissione di Fioramonti (Di martedì 31 dicembre 2019) «Per questo motivo, e per tutti gli attacchi che ho ricevuto, ho comunicato oggi al Presidente della Camera la mia decisione di lasciare il gruppo parlamentare ed approdare, a titolo puramente individuale, al misto»: ieri Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook il suo addio al MoVimento 5 Stelle, che lo aveva candidato in Parlamento e promosso prima sottosegretario, poi viceministro e infine ministro all’Istruzione. M5S, la scissione di Fioramonti L’onorevole ha tenuto a sottolineare che la sua è una scelta a titolo personale ma da giorni si rincorrono le voci che vogliono una pattuglia di dieci-quindici parlamentari pronti a seguirlo. Le fughe organizzate dal M5S però sono rimandate al 2020, anche perché tra i grillini c’è chi vuole tentare l’ultima mediazione. Il Movimento 5 Stelle mi ha deluso molto. So che esiste un senso di delusione profondo, più ... Leggi la notizia su nextquotidiano

