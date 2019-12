Incidenti in montagna: 14enne cade sulla pista da sci, è grave (Di martedì 31 dicembre 2019) Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino dopo una caduta sulle piste da sci di Sauze d’Oulx. Da quanto si apprende dai soccorritori del 118, il giovane ha violentemente battuto la testa riportando un trauma cranico. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono giudicate “critiche”.L'articolo Incidenti in montagna: 14enne cade sulla pista da sci, è grave Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

