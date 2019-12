Incidente sull’autostrada Palermo-Messina: morto ex consigliere comunale, grave il figlio (Di martedì 31 dicembre 2019) Incidente mortale sull'autostrada A20 Palermo Messina, nei pressi del casello di Cefalù. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nello scontro tra un Suv e un autocarro. La vittima è Vincenzo Nicoletti, 75enne di Catanzaro ex consigliere comunale. Dalle lamiere è stato estratto anche il figlio Giuseppe, di 38 anni, in prognosi riservata. Leggi la notizia su fanpage

lurlonline : Incidente sull’autostrada A18: macchina cappottata - ABR24News : #Incidente sull'#autostrada #A14 tra Val di Sangro e #Lanciano, 2 #feriti e #code chilometriche - notiziedabruzzo : Incidente sull'autostrada #A14, chiuso un tratto in direzione nord. -