Foglianise | due auto in fiamme nella notte | ipotesi incendio doloso

Foglianise – Doppio incendio di autovetture questa notte a Foglianise in via San Marco. Ad andare a fuoco una Toyota e una Mercedes che erano in sosta in via San Marco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Da accertare le cause del rogo, ma tutto lascia pensare che l'incendio sia di origine dolosa, in quanto nei pressi di via San Marco, trovata una tanica con liquido infiammabile. Nel rogo è stato interessato anche un gazebo.

