Discorso fine anno del Presidente Sergio Mattarella: novità e richiami (Di martedì 31 dicembre 2019) Sergio Mattarella ha preparato il suo Discorso di fine anno previsto per il 31 dicembre alle ore 20:30. Tra le novità del 2019, però, c’è un cambio di location: il Presidente ha scelto di entrare nelle case dei cittadini italiani annunciando il suo augurio non più dallo “studio alla Palazzina”, ma da un salone del Quirinale che non tutti conoscono. L’obbiettivo è quello di ricreare uno spazio aperto, di dialogo e di confronto come quello che auspica possa esserci ogni giorno tra i partiti tanto al governo quanto all’opposizione. Le parole chiave scelte dal Presidente della Repubblica sono “identità italiana” e “coesione nazionale”. Terminato il Discorso, infine, anche per il Presidente si aprirà un momento di condivisione e di festa. Mattarella riunirà i figli e i nipoti a Roma per una cena in compagnia e nei giorni seguenti ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Il presidente #Mattarella lavora con il suo staff al discorso di fine anno. Coesione nazionale sarà il fil rouge… - Agenzia_Ansa : Conte verso la verifica, il primo nodo è la #prescrizione. Intanto è attesa per il discorso di fine anno di… - Striscia : In esclusiva per Striscia, il Presidente Mattarella ha anticipato di un giorno il discorso di fine anno #deepfake… -