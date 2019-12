Discorso di fine anno di Mattarella, ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming (Di martedì 31 dicembre 2019) Discorso Mattarella streaming tv: dove vedere messaggio fine anno 2019 Discorso Mattarella streaming TV – Oggi, martedì 31 dicembre 2019, come di consueto ci sarà il Discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: sarà l’occasione, per il capo dello Stato, di fare gli auguri a tutti i cittadini e di tirare le somme sui dodici mesi appena trascorsi, tra obiettivi raggiunti e il tanto lavoro che c’è ancora da fare nel nostro Paese. Come ogni anno, il messaggio di Mattarella verrà trasmesso a reti unificate su tutti i canali. L’orario di inizio sarà alle 20:30. Ma dove vedere il Discorso di fine anno di Mattarella in diretta tv e in streaming? Vediamolo insieme. Il Discorso di Sergio Mattarella in diretta tv Come già anticipato, il messaggio ai cittadini da parte del capo dello Stato viene trasmesso in diretta tv a reti unificate. Che ... Leggi la notizia su tpi

