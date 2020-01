Crolla parte della volta di una galleria sull’A26, riaperto nella notte il tratto tra Masone e Voltri (Di martedì 31 dicembre 2019) Il cedimento si è verificato nel tunnel Bertè. Nuova inchiesta della magistratura dopo quella su viadotti e pannelli antirumor Leggi la notizia su ilsecoloxix

