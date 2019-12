Corso Francia, i testimoni: «Gaia e Camilla erano fuori dalle strisce e si sono messe a correre» (Di martedì 31 dicembre 2019) «Altre auto, non so dire quante, travolgevano i due corpi» Il mosaico di testimonianze sulla morte di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, investite a Corso Francia la notte del 22... Leggi la notizia su ilmattino

Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA - SalernoSal : A volte quello che manca in questo Paese e soprattutto qui sui social è la pietà. La pietà di non scrivere, di non… - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili -