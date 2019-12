Capodanno 2020 in tv, Amadeus cala gli assi Al Bano e Romina Power, Federica Panicucci punta su Nek, J-Ax e un ospite misterioso (Di martedì 31 dicembre 2019) Un cast “classico”, ma anche che strizza l’occhio ai più giovani, che notoriamente il 31 dicembre non stanno davanti alla televisione. Si rinnova la sfida a distanza tra “L’anno che verrà” di Rai Uno che quest’anno ha scelto di nuovo la città di Potenza, in Basilicata, e il “Capodanno in musica” di Canale 5 che si svolgerà, come lo scorso anno, a Bari. Per la quinta volta consecutiva sarà la Basilicata (la Regione che ha appena salutato la fine dell’anno di Matera Capitale europea della Cultura 2019) a ospitare la trasmissione della notte di San Silvestro condotta da Amadeus. Sul palco di piazza Mario Pagano saliranno gli Stadio, Cristiano Malgioglio, AlBano e Romina Power, Marco Masini, Alberto Urso, Orietta Berti, Rocco Hunt, The Kolors, Gigi D’Alessio, Arisa, Riccardo Fogli, Elettra Lamborghini, Antonella Ruggiero, Benji e Fede, Fausto Leali, Ivan Cattaneo, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

