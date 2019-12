Calendario Giro di Lombardia 2020: data, programma, tv e palinsesto (Di martedì 31 dicembre 2019) Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione ciclistica che vivrà uno dei momenti più attesi dell’intenso Calendario nel Giro di Lombardia 2020. L’ultima classica dell’anno vedrà impegnati i ciclisti più forti del panorama internazionale si disputerà sabato 10 ottobre. Nella scorsa edizione ha trionfato l’olandese Bauke Mollema con un’azione a dir poco spettacolare. L’albo d’oro della classica delle foglie morte annovera nomi importanti della storia del ciclismo. Fausto Coppi è il recordman di vittorie con 5 successi, seguito da Alfredo Binda con 4, Bartali, Girardengo, Belloni, Pellissier, Kelly e Cunego con 3. L’ultimo italiano a trionfare è stato Vincenzo Nibali nel 2017, bissando il successo conquistato nel 2015. Per quanto concerne le novità per la prossima edizione, potrebbe cambiare la sede d’arrivo da Como a ... Leggi la notizia su oasport

