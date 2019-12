Botti Capodanno 2020, paura cani e gatti: comuni che li hanno vietati (Di martedì 31 dicembre 2019) Si avvicina la notte di Capodanno: tanto divertimento per vie delle città e nei migliori locali della movida, ma anche in casa in compagnia della famiglia e di alcuni amici. Per i più e meno giovani non possono mancare i Botti, o fuochi d’artificio. Si tratta di veri e propri esplosivi, composti da polvere pirica e talvolta da altri elementi. Molteplici le tipologie: alcuni vengono sparati in cielo e producono esplosioni colorate, altri vengono lanciati a mano e si limitano a esplodere facendo rumore. Gli effetti possono risultare particolarmente pericolosi, soprattutto quando i Botti sono di bassa qualità e quando non vengono usati con prudenza. Ogni primo dell’anno, infatti, si contano le vittime e i feriti. Ma a risentirne sono anche i nostri amici a quattro zampe, che, terrorizzati dal rumore assordante, percepiscono un eccessivo fastidio. Per questo motivo, sono molti i comuni che ... Leggi la notizia su notizie

Capodanno : Botti vietati a Baranzate - Cormano - Cesate e Paderno : È iniziato il conto alla rovescia verso il nuovo anno e le Amministrazioni comunali fanno scattare i divieti ai botti oppure si appella al buon senso dei cittadini. Rimane da chiarire chi verificherà l’effettiva osservanza di queste ordinanze e chi provvederà a fare multe ai trasgressori. A Cesate è scattata l’ordinanza anti botti fino al 6 gennaio: “Questo al fine di tutelare il diritto di tutti alla salute e alla ...

Notte di Capodanno - quanti morti negli ultimi anni a causa dei Botti ? : Piccoli esplosivi, fatti prevalentemente di polvere pirica, che però posso essere letali. I fuochi d’artificio che salutano l’inizio e la fine di ogni anno segnano in negativo la vita di decine di persone in Italia. Tanti i feriti, ancora. Complice oltre all’imprudenza anche il mercato nero. L’ultimo sequestro risale a ieri: 5 bombe carta e due grossi petardi del tipo denominato “Rambo k33”, artifizi ...

Botti di Capodanno - nel comune napoletano si festeggia con le lanterne : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Niente fuochi d’artificio e bombe stanotte a Casamarciano. Un Capodanno senza Botti , spesso illegali e pericolosissimi, quello che stanno per vivere per il quinto anno consecutivo i cittadini di Casamarciano, piccolo comune della provincia napoletana. Al loro posto ci saranno le altrettanto suggestive lanterne cinesi che, in tutta sicurezza, illumineranno l’ultima notte dell’anno. Il sindaco ha infatti ...

I consigli per proteggere cani e gatti dai Botti di Capodanno : Si avvicina la notte di Capodanno e, come sempre, sono tanti i consigli per proteggere i cani e i gatti dai botti che potrebbero causare diverse problematiche agli animali domestici. Se la notte di San Silvestro è una delle più attese per la gente quale momento di svago e puro divertimento, per i nostri cuccioli è la più temuta dell’intero anno. consigli per proteggere cani e gatti a Capodanno Come è oramai risaputo, i botti di Capodanno ...

Botti di Capodanno : sequestrati 5 quintali all’Osmannoro. Conservati con gli accendini : Denunciati i tre responsabili, tutti cinesi, per violazione dell'articolo 678 del codice penale: i Botti , spiega la Gdf di Firenze, erano Conservati con modalità non sicure perchè si trovava vicino ad altro materiale altamente infiammabile come accendini , carta e oggetti in plastica e in un'area aperta al pubblico. Il sequestro è stato effettuato durante controlli anche ai fini della repressione del commercio di falsi

Capodanno : fabbrica illegale di Botti tra le case - sequestrate 30 tonnellate di fuochi : La Guardia di Finanza ha sequestrato negli ultimi giorni 52 tonnellate di fuochi d'artificio clandestini o illegalmente detenuti. Trenta tonnellate sono state sequestrate a Teano ( case rta), mentre a Pianura, nella zona ovest di Napoli, in una zona densamente abitata è stata scoperta una fabbrica abusiva con esplosivi e strumenti per la produzione dei botti .Continua a leggere

Capodanno - scatta il divieto di sparare Botti : la situazione in Campania : C’è chi, come l’amministrazione di Caserta retta da Carlo Marino, ne ha normato l’uso in un regolamento di polizia urbana approvato il 12 luglio scorso, rendendo permanente il ‘no’; e c’è chi, come il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, li ha proibiti solo nella notte di San Silvestro e il primo dell’anno in un perimetro ristretto della città. Il divieto di sparare botti di Capodanno , legali o meno, ...

Botti di Capodanno - campagna choc a Napoli : «Senza mani non avrai domani» : E' l'immagine scelta per la campagna sui social dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, fondata a Napoli da un gruppo di medici d'emergenza-urgenza, per sensibilizzare la popolazione a non usare i fuochi d'artificio per Capodanno . «Prima di accendere quel fuoco d'artificio, conta fino a 10, quando le dita sono ancora tutte. Noi a te ci teniamo un botto e...Se sprechi le tue mani , non avrai un do mani ».

Sequestro Botti Capodanno 2020 : ultime notizie e principali aggiornamenti : Sequestro botti Capodanno 2020 : ultime notizie e principali aggiornamenti botti Capodanno : l’ultima notte del 2019 è alle porte e come accade di consueto si moltiplicano i sequestri di materiale esplodente. botti Capodanno : maxi sequestri in tutta Italia A Milano, per esempio, la Guardia di Finanza ha reso noto di aver sequestrato in previsione del Capodanno ben 2.400 chili di materiale esplodente. Solo in una delle operazioni più ...

Casamarciano - a Capodanno lanterne cinesi al posto dei Botti : Bella iniziativa da parte del comune di Casamarciano (Napoli) che per il Capodanno 2019 ha voluto vietare tutti i botti e sostituirli con le lanterne cinesi . Tutti i ricavi andanno poi in beneficienza per una bambina Casamarciano , a Capodanno solo lanterne cinesi Il Capodanno 2019 nel piccolo paese di Casamarciano (provincia napoletana) sarà all’insegna della sicurezza. Da cinque anni, infatti il sindaco Andrea Manzi ha proibito la vendita ...

Capodanno - oculisti : attenzione ai Botti inesplosi - i bambini i più a rischio : “Quella dei fuochi d’artificio dopo Capodanno è una minaccia poco nota, se si escludono le vittime e i medici di pronto soccorso, ma è una minaccia grave che va fermata“: lo denuncia Arcangelo Menna, primario del reparto di oculisti ca pediatrica al SS Annunziata dell’Asl Napoli 1, sul sito dell’Iapb Italia onlus, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. Il pericolo poi “continua ...

Botti di Capodanno - il sindaco di Sassuolo : “Impossibile vietarli” : Lo scoccare della mezzanotte è sempre più vicino. Il 2020 è alle porte e l’Italia intera (insieme a tutto il mondo) si prepara a dare l’addio al 2019. Cene tra amici, romantici viaggi di coppia o feste scatenate in discoteca: non importa il modo scelto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In molti si fermeranno per far scoppiare petardi o fuochi d’artificio. Questo è un fatto praticamente inevitabile, che avviene ...

Capodanno : come usare i “ Botti ” in sicurezza - il vademecum della Polizia : In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, la Questura di Udine ha diffuso un vademecum per l’utilizzo dei fuochi pirotecnici: il documento contiene una serie di consigli rivolti alla cittadinanza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sicurezza . Al primo posto, si consiglia di utilizzare solo prodotti pirotecnici marcati CE, che ne garantiscono la sicurezza e di rivolgersi per l’acquisto soltanto da ...

Capodanno - blitz al Vomero : arrestato uomo con 25 chili di Botti : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un 30enne pregiudicato del quartiere per detenzione di materiale esplodente. In casa i militari hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d’artificio di libera vendita di varie categorie. In totale i militari hanno sequestrato 25 chili di materiale esplodente. Adesso il 30enne è agli arresti domiciliari in ...

