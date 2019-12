Aggredito esponente leghista. E Salvini: "Sono i soliti conigli" (Di martedì 31 dicembre 2019) Andrea Riva Alessandro Perini, esponente della Lega a Livorno, è stato Aggredito fuori dal comune: "Ma non ci fermeranno" Una aggressione, l'ennesima, ai danni di un esponente leghista. Dobbiamo andare in Toscana, a Livorno, per scoprire la storia di Alessandro Perini, consigliere comunale che, secondo quanto fa sapere Matteo Salvini, è stato Aggredito da alcuni esponenti di sinistra, circa una decina, non distante dal municipio. "Ultima aggressione contro un leghista, stavolta a Livorno per mano di una decina di conigli di sinistra. E poi Sono loro a portare pace, sorrisi e gioia nelle piazze...". Salvini ha usato queste parole mentre sui social condivideva il verbale del pronto soccorso grazie al quale è possibile ricostruire quei momenti: i fatti sarebbero successi questa mattina e Perini sarebbe stato Aggredito con diversi colpi al volto alla presenza di diversi ... Leggi la notizia su ilgiornale

