Trono over, Valentina Autiero in lacrime: ennesima delusione per la dama (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valentina Autiero continua a non trovare pace. La dama del Trono over di Uomini e Donne ha intrapreso una relazione con un nuovo cavaliere, il muscoloso Erik, ma stando alle anticipazioni la storia d’amore tra i due sarebbe già arrivata al capolinea. Valentina Autiero, altro colpo basso Il dating show targato Maria De Filippi tornerà a partire dal prossimo 7 gennaio, ma non mancano le anticipazioni e i rumors. Protagonista dell’ultima registrazione è stata Valentina Autiero che ha dovuto fare i conti con la chiusura della conoscenza intrapresa nel corso di questa nuova edizione. Ancora una volta per lei non c’è stato il lieto fine tanto atteso. Sembra che Erik, questo il nome del suo cavaliere, abbia preferito concludere la frequentazione dopo un periodo particolarmente delicato della dama. Sui social, dopo la notizia, è scattata la polemica e sono molti quelli che le ... Leggi la notizia su velvetgossip

