Sky: summit in corso a Madrid per Lobotka. Le parti sono vicine a un accordo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso in questi minuti un incontro tra il Napoli e il Celta Vigo. Obiettivo: Lobotka. “Napoli e Celta Vigo seduti intorno alla stesso tavolo per decidere il futuro di Stanislav Lobotka. Missione azzurra a Madrid, dunque, per cercare di regalare a Gattuso il centrocampista slovacco classe 1994: incontro in corso proprio in questi minuti tra il Napoli – rappresentato da Maurizio Micheli – e il ds del club spagnolo”. Di Marzio dà i dettagli dell’offerta del Napoli “Il Napoli ha presentato un’offerta da 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il Celta ha abbassato la sua valutazione di Lobotka a 20 milioni senza bonus. parti che dunque si stano avvicinando, alla ricerca dell’intesa totale che ancora comunque non c’è, va infatti trovata la cifra giusta per arrivare alla fumata bianca”. La ... Leggi la notizia su ilnapolista

