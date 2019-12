Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019)diLee faad unafamosa di“Usa l’immagine mio papà” Ladel famosissimo attoreLee ha iniziato a farenei confronti di unadi. Perchè sembrerebbe che stia usando da molti anni l‘immagine del papà senza pagare i diritti. La notizia riportata dal TgCom24, non sarebbe la prima volta cheLee si cimenta nelle vesti di “paladina” nel difendere il padre. Tempo fa fu preso di mira Quentin Tarantino, che nel suo film “C’era una volta Hollywood” si è permesso di descrivereLee come un grande sbruffone pieno di se. Questa voltaLee accusa la Kungfu Catering Management di usare da oltre quindici anni l’immagine del papà come sfondo sul logo. Secondo ciò che riporta uno dei portali più noti della cina sina.com, la, chiede a questadidi finirla subito di usare ...

KontroKulturaa : Shannon Lee, figlia di Bruce Lee, fa causa a una catena di fast food cinese, per uso improprio d'immagine - - BlogNews_it : Bruce Lee diventa testimonial di un fast food, la figlia Shannon fa causa alla catena - exodusdragons : Bruce Lee diventa testimonial di un fast food, la figlia Shannon fa causa alla catena -