Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Lache il signor James, bostoniano, lascia dopodi presidenza, lunghi quanto due mandati alla Casa Bianca dove ?tertium non datur? e neanche a Trigoria (per...

reportrai3 : «Il rischio di salute che aggrava questa situazione ambientale si perpetua per almeno sette, otto anni. Perché ques… - 44you : RT @ChiaraMei5: Quanti anni hai? Dipende dal colore del cielo e dai sogni Dalla luna e da come i miei pensieri mettono radici nell'aria. Qu… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Sette anni e zero titoli: #Pallotta senza ?core de Roma? -