Sconcerti | “Friedkin non sarà un mecenate Gli americani del calcio non spendono

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera Mariocommenta il passaggio di consegne della Roma da Pallotta a Friedkin. “James Pallotta è stato il primo a ridefinire la figura dei presidenti diin Italia”. Scrive così, aggiungendo che il ricco James “non rappresenta più i ricchi scemi; semplicemente quelli che nelvedono quello che vedono in ogni cosa: un affare. E alla fine l’affare l’ha fatto. Ha probabilmente guadagnato almeno un centinaio di milioni netti in pochi anni e annullato un indebitamento che stava diventando poderoso”. La sua Roma non è andata male, ma non ha vinto niente, scrive. “La Roma è stata sempre in corsa e non è mai arrivata. Questo è stato il peccato di Pallotta: vivere nel decennio nero di Milano e non aver saputo approfittarne. Non è quasi mai stato popolare. La gente si aspettava lo sceicco d’America, l’uomo che ...

