Per il decimo anno l'Inps chiude in disavanzo. A Quota 100 andranno 5,2 miliardi, al reddito di cittadinanza 7,1 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Anche nel 2020 il bilancio dell'Inps chiuderà in disavanzo ma questa volta senza entrare in esercizio provvisorio. Nell'anno in arrivo l'Istituto prevede di pagare prestazioni per 341 miliardi circa, di cui 5,2 legati al secondo anno di sperimentazione di Quota 100 e 7,1 per il reddito di cittadinanza

Sci alpino - su Per -G Beaver Creek 2019 : prima vittoria di Marco Odermatt. Decimo posto Per Mattia Casse - lontano Dominik Paris : Marco Odermatt si sblocca a Beaver Creek e conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Lo svizzero, considerato da sempre uno dei più grandi talenti del “Circo Bianco”, si è im posto nel super-G odierno con il tempo di 1’10”90. Una prova davvero eccezionale quella dell’elvetico, rimasto in pista clamorosamente nella parte, per poi scatenarsi nella parte centrale e finale, facendo la differenza rispetto a ...

Spinse un bimbo di 6 anni dal decimo piano - 18enne confessa : "L'ho fatto Per andare in tv" : Si è riconosciuto oggi colpevole in tribunale il 18enne , con problemi di squilibrio mentale, che il 4 agosto scorso scaraventò giù dalla terrazza al decimo piano della Tate Gallery, affollata di visitatori, un bambino di 6 anni che si trovava a Londra con la famiglia (residente in Francia) in un viaggio di turismo estivo.“L’ho fatto per andare in tv”, è stata la folle motivazione data ...

Lancia un bimbo di 6 anni dal decimo piano : “L’ho fatto Per andare in tv” : Ha dell’incredibile quanto avvenuto a Londra: un 18 enne ha spinto un bambino di 6 anni dal decimo piano della Tate Modern per un “quarto d’ora di celebrità”. Si è dichiarato colpevole in collegamento video dal Broadmoor Hospital dove ora è trattenuto. E ha confermato di aver commesso l’assurda bravata “per essere in televisione quella […] L'articolo Lancia un bimbo di 6 anni dal decimo piano : ...

Motocross - Tony Cairoli : “Pronto a lottare Per il decimo titolo - la spalla ormai è ok” : Tony Cairoli si mette alle spalle gli acciacchi e affila le armi in vista del Mondiale MXGP 2020. Il fuoriclasse siciliano è reduce da un campionato chiuso ampiamente in anticipo, per colpa dell‘infortunio alla spalla rimediato a Kegums, in Lettonia, che lo ha messo fuori causa e costretto successivamente all’operazione alla quale si è sottoposto a luglio. Il decorso in questi mesi sta procedendo nel migliore dei modi, come ha ...

