Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L’didel 30è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà una giornata romantica, invece, per le persone della Bilancia sarà molto tesa. Nel dettaglio, leastrologiche per questa giornata di lunedì.30da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata l’attenzione è su lavoro, professione o doveri sociali. Luna in Acquario accende l’entusiasmo e dona nuova speranza, solo nella prima parte della giornata. Nella seconda, l’astro lunare entra in Pesci e porta romanticismo in amore. Uscite con un amico. Toro – In questa giornata siete acuti, avete voglia di parlare con la gente e aprirvi a nuove idee. Urano è positivo e produce belle risorse di guadagno. Periodo ideale per imparare nuove tecniche che espandano ...

KontroKulturaa : Oroscopo Branko di oggi 30 dicembre: le previsioni per tutti i segni - - italiaserait : Oroscopo oggi Branko 30 dicembre 2019: i pronostici dell’astrologo - zazoomblog : Oroscopo Branko oggi lunedì 30 dicembre 2019: le previsioni segno per segno - #Oroscopo #Branko #lunedì #dicembre -