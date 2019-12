Napoli, guasto sulla Circum: danno causato da un masso sui binari (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sarebbe stato causato da un corpo estraneo presente sulla massicciata, trasportato sulla sede ferroviaria dal vento, il danneggiamento all’impianto frenante della vettura centrale che ha costretto allo stop del treno della Circumvesuviana partito questa mattina da Napoli alle 6.09 subito dopo la stazione di Pioppaino, sulla tratta Napoli-Sorrento. Lo si apprende da un comunicato diramato dall’ufficio comunicazione dell’Ente autonomo Volturno nel quale ai sottolinea come «il treno in avaria che ha causato l’interruzione della circolazione sulla tratta è stato condotto all’officina di Ponticelli per le opportune e necessarie verifiche», verifiche dalle quali «è emerso che l’impianto frenante della vettura centrale è stato danneggiato gravemente da un corpo estraneo presente sulla massicciata, trasportato sulla sede ferroviaria dall’impetuoso ... Leggi la notizia su ildenaro

