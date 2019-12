Maria | la ‘Regina’ del gioco muore a soli 24 anni La notizia sui social | “Un fulmine a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Remilia Creveling, la regina nel mondo degli esport e degli stream di League of Legends, è morta ad appena 24. Laè stata resa nota dall’amico e streamer Richard Lewis, attraverso un messaggio via Twitter. Nella sua attività professionale era considerata una delle migliori giocatrici degli Stati Uniti nell’usare il personaggio Tresh delLeague of Legends. “Con estrema tristezza vi informo che la mia migliore amicaCreveling si è spenta ieri pacificamente nel sonno. La sua assenza lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato” ha scritto Richard Lewis sul suo account Twitter. “Non avrebbe voluto lunghi messaggi di addio o grandi celebrazioni. Nonostante avesse fan sparsi per tutto il mondo non aveva mai cercato la ribalta a tutti i costi. La mia sola richiesta è che chiunque voglia renderle omaggio, lo faccia nelle modalità che possano rispettare ...

