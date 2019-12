Lorenzo Crespi parla della sua malattia: “Ho rischiato la vita per una brutta infezione” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Durante la puntata di Vieni da Me andata in onda lunedì 30 dicembre, l’attore Lorenzo Crespi ha raccontato molti aneddoti della sua vita e si è sfogato ai microfoni di Caterina Balivo. «Nel 2011 ho rischiato di morire. Fui colpito da una brutta infezione polmonare». L’attore siciliano nato a Messina il 13 agosto del 1971, famoso anche per la sua partecipazione nel 2010 alla 6° edizione di Ballando con le stelle, insieme alla ballerina Natalia Titova ha comunicato a tutti i suoi fan di aver passato un periodo molto difficile della sua vita sopratutto per quello che è accaduto dopo essersi ripreso da questa brutta infezione. L’attore ha raccontato di essere stato «usato» da coloro che, invece di dimostrargli affetto, volevano solo usare il suo personaggio per «camparci con questa storia». LEGGI ANCHE: Maria Grazia Cucinotta si risposa. Lorenzo Crespi: vita privata Poi ... Leggi la notizia su cronacasocial

