Lorenzo Crespi: "Ho tenuto nascosto un amore per 14 anni" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Protagonista di una lunga intervista a Vieni da me, Lorenzo Crespi ha confessato a Caterina Balivo di aver "tenuto nascosto un amore dal 1998 al 2012, con una persona che ho conosciuto in un programma", ma alla fine "lei ha scelto la sicurezza", cioè un altro uomo. L'attore, che ha spiegato di non lavorare da 8 anni ("ho cercato altri lavori, ma mi ridono in faccia"), ha lamentato di essere stato usato da chi, quando ha dovuto fare i conti con una infezione polmonare, gli aveva teso una mano che sembrava amica:Nel 2014 sono stato male, mi ha colpito una infezione polmonare, con 40 di febbre. Quel giorno mi sono sfogato sui social (...) Alcune persone che dovevano aiutarmi hanno sfruttato la mia malattia per aiutare loro stesse. Hanno usato la fragilità e la malattia. Sono stato male una volta sola, ma in otto volte che sono andato a parlare da loro, sette volte hanno ripercorso - ... Leggi la notizia su blogo

