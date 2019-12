La bufala del taglio delle pensioni per invalidi e vedove

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non ci sarà nessun nuovoalledità e per i vedovi. Contrariamente a quanto circola in questi giorni, la riduzione di questi due tipi di assegni è prevista da 25 anni e riguarda solamente coloro i quali percepiscano redditi in altro modo superiori a una determinata cifra. A cambiare, in automatico, sono solo queste soglie che, peraltro, vengono innalzate.

