Jasmine Carrisi il ritocchino per essere diversa da Ylenia | Decisione estrema (Di lunedì 30 dicembre 2019) Jasmine Carrisi ha ricorso al ritocchino per essere diversa da Ylenia? La somiglianza tra le due ragazze potrebbe essere ormai diventata un peso. Jasmine Carrisi torna a essere al centro dell’attenzione per via dell’eccessiva somiglianza con la sorella Ylenia scomparsa ventiquattro anni. Sarebbe questo il motivo per il quale la ragazza abbia decido di ricorrere … L'articolo Jasmine Carrisi il ritocchino per essere diversa da Ylenia Decisione estrema proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomblog : Jasmine Carrisi sul set nel Chianti fiorentino diretto da Lorenzo Raveggi (Foto) - #Jasmine #Carrisi #Chianti… - zazoomblog : Jasmine Carrisi sul set nel Chianti fiorentino diretto da Lorenzo Raveggi (Foto) - #Jasmine #Carrisi #Chianti… -