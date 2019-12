In Regione Campania occorre una svolta

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 dicembre 2019) di Paolo Pantani L’Europarlamento ha eletto come Mediatrice europea per la legislatura 2019-2024 l’irlandese Emily O’Reilly con il voto di 320 deputati in votazione a scrutinio segreto. Ricordiamo che la neoeletta è una ex giornalista ed è stata la prima Ombudsman irlandese donna per dieci anni. L’ organo indipendente del Mediatore Europeo, nominato dal Parlamento Europeo, è adibito ad accogliere le denunce presentate dai cittadini dell’ Unione, relative ai casi di mancato rispetto dei principi di buona amministrazione di ogni Autorità Europea ed è sostanzialmente la terza carica europea. Mettendo a confronto il curriculum professionale dei candidati, non può non risaltare il maggiore spessore professionale della candidatura dell’Avv. Giuseppe Fortunato, la cui valutazione è stata vanificata da un voto a scrutinio segreto che, nella sua determinazione, obbedisce ...

NicolaMorra63 : Storie come questa fanno capire come la politica possa far danno! Ora si intervenga per evitare l'ingiustizia che l… - ENGITECH2004 : Corsi in Partenza #annonuovo Corso Tecnico dell'automazione dei processi produttivi Corso autorizzato dalla Region… - salernopost : Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, ha preso par… -