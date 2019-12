Diletta Leotta bacio sotto il vischio | Corsa contro il tempo in aereo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Diletta Leotta volta oltre oceano per ricevere il suo bacio sotto al vischio la notte di Capodanno? La conduttrice è già partita dopo le vacanze in Sicilia, ma la destinazione per tutti è ancora molto, ma molto, misteriosa. Diletta Leotta è pronta per il Capodanno a la domanda giusta da porsi adesso è la seguente: … L'articolo Diletta Leotta bacio sotto il vischio Corsa contro il tempo in aereo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

forumJuventus : CR7 & Diletta Leotta ???? - Lucadeflorentis : RT @FantaGnocca: Il sondaggio di #Capodanno #Georgina o #dilettaeotta? RT per Diletta Leotta ? per Georgina Votate - fabio95126130 : RT @FantaGnocca: Il sondaggio di #Capodanno #Georgina o #dilettaeotta? RT per Diletta Leotta ? per Georgina Votate -