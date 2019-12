Decisione Tribunale Riesame su Afo2 attesa per oggi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Bari – Èperladeldelsul ricorso presentato dai commissari straordinari del siderurgico di Taranto contro ladel gip delionico, Francesco Maccagnano, di non concedere la proroga dell’uso dell’altoforno 2 (Afo). L’impianto e’ finito sotto sequestro nel giugno del 2015 dopo la morte di Alessandro Morricella, l’operaio 35enne originario di Martina Franca investito da una fiammata mista a ghisa incandescente mentre misurava manualmente la temperatura. A distanza di quattro anni e mezzo, non e’ ancora stata rispettata la prescrizione relativa all’automazione del campo di colata. Il gip ha rigettato il ricorso presentato dai commissari in quanto i dati relativi all’impianto “impongono di ritenere che i rischi cui sono attualmente sottoposti i soggetti operanti presso il ...

