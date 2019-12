Conto corrente 2020 e libretti non movimentati | cosa accade ai soldi?

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 30 dicembre 2019)nonaisi intende quando si parla dio libretto non movimentato?si “rischia” tenendone uno aperto?non movimentato: disi tratta? Unnon movimentato è in sostanza unche viene mantenuto inattivo per un certo periodo di tempo, ossia unsul quale non vengono effettuati versamenti o dal quale non vengono emessi bonifici. In generale, unnon movimentato è tale se non è utilizzato per compiere qualsivoglia tipo di operazione per un determinato lasso di tempo. Nello specifico, la legge stabilisce che si deve ritenere “dormiente” un, un libretto o qualunque altro deposito di denaro – con saldo superiore ai 100 euro – che non viene utilizzato nell’arco di 10 anni.succede dopo 10 anni? Se non si registrano movimenti o ...

CarlyOfTarth : È il 30 dicembre e quindi sto sistemando/ controllando le spese e le entrate dell'anno sul conto corrente. Che dire… - Danilo_Fares : Già detto e ridetto, ma sembra, come sempre, che ognuno pensi 'a me non succederà' senza capire cosa comporta... - TommyBrain : PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE: NUOVI LIMITI 2020 -