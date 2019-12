Botti di Capodanno | come difendere i propri animali

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Per gli, soprattutto cani e gatti, il rumore deidiè amplificato. Può essere d’aiuto alzare il volume della musica durante gli scoppi. Non è raro, infatti, che a causa del forte rumore molti cani scappino, rimanendo uccisi e rischiando anche di creare gravi danni a chi li investe mentre sono in fuga. Idiche spaventano gli: i dati I dati provengono da un’indagine svolta da Quattrozampeinfiera 2019. Gli italiani sono soliti festeggiare ilcon idomestici. Oltre l’81% decide di trascorrere la festività in casa con loro per due motivazioni: Al 98% perché l’animale è considerato parte della famiglia 51%o a causa deiEmerge dunque che metà degli italiani decide (o è obbligata a farlo) di passare a casa l’ultimo dell’anno tentando di calmare ilo animale agitato ...

