Autostrade - Cadono calcinacci in galleria: chiusa lA26 tra Masone e il bivio con l'A10 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Non cè pace per lA26 in Liguria, anche se stavolta non si tratta di chiusure disposte dalla procura per le verifiche sui viadotti: stando alle prime ricostruzioni, infatti, delle lastre e dei pezzi di cemento sarebbero piovuti dalla volta di una galleria, la Berté, costringendo Autostrade per lItalia a chiudere il tratto dal casello di Masone fino al bivio con lA10 in direzione Genova.Verifiche in corso. I calcinacci sono finiti sulla corsia centrale, senza coinvolgere i veicoli in transito. Alcune pattuglie della polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l'Italia sono sul posto per le necessarie verifiche: in un comunicato, Aspi ha ricondotto il problema al "distacco di una ondulina e di parti dellintonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento". Modifiche alla viabilità. Per tutti i mezzi, a eccezione di quelli pesanti che restano in coda, è ... Leggi la notizia su quattroruote

