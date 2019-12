Alessia Marcuzzi Instagram, “bollente” alle Maldive: curve strizzate nel micro bikini (Di lunedì 30 dicembre 2019) La bellissima Alessia Marcuzzi si sta godendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive. Un vero e proprio paradiso terrestre con spiagge bianchissime e acque cristalline. La showgirl ha pensato bene di condividere questa meravigliosa avventura con i suoi followers. Poche ora fa su Instagram Alessia Marcuzzi ha caricato una foto stupenda per mostrare la bellezza del mare, ma i suoi ammiratori si sono lasciati distrarre dalle sue curve mozzafiato strizzate all’interno di un micro bikini. La bellezza di Alessia fa passare ogni cosa in secondo piano. In pochissimo tempo il post è stato invaso da like e commenti. Impossibile resistere davanti a tanta perfezione. Leggi anche –> Alessia Marcuzzi Instagram, lato B in primo piano: «Irresistibile!» Alessia Marcuzzi Instagram: curve strizzate nel micro bikini La bellissima Alessia Marcuzzi ha un fisico talmente perfetto da poter far ... Leggi la notizia su urbanpost

eleoteque : Raga ma che cosa si mangia Alessia Marcuzzi? Bona. - v7902315083 : RT @telegnocca: la dea Alessia Marcuzzi scene da una vacanza da sogno @lapinella ???????????????? - telegnocca : la dea Alessia Marcuzzi scene da una vacanza da sogno @lapinella ???????????????? -