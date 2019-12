Torino | la protesta dei rider | “Il cottimo uccide | ci obbligano a correre per guadagnare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Il, non si può rischiare di morire per portare una pizza”. È il grido dideiche sabato sera hanno marciato con i loro zaini e le loro biciclette nel centro di. Da dieci giorni il loro compagno di lavoro Zohaib lotta tra la vita e la morte su un letto di ospedale dopo essere stato investito da un automobilista mentre consegnava cibo per Glovo. “La responsabilità di quello che è accaduto è dell’azienda per cui Zohaib lavorava – denunciano i– ilci obbliga a: più ordini riusciamo a fare, più abbiamo un punteggio alto e più ci vengono assegnate ore e più dobbiamo aumentare i ritmi”. Un circolo vizioso che mette a rischio l’incolumità dei lavoratori: “Più consegne facciamo e più guadagniamo e questo ci spinge asempre più rischi” racconta un altromentre il corteo si snoda tra le vie del centro. La prima ...

