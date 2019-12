Solskjaer | «Pogba out? Deve ancora recuperare» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il tecnico del Manchester Unitedha commentato l’assenza dicontro il Burnley –Ole Gunnarha commentato l’assenza di Pauldurante il match contro il Burnley, vinto per 2-0 dal Manchester United. Il centrocampista francese non si è seduto nemmeno in panchina. «Dobbiamo prenderci del tempo così può prepararsi al meglio per la prossima gara, era giusto farlo riposare qualche giorno in più. È normale avere bisogno di tempo dopo essere stati fuori per così tanto tempo», ha concluso il tecnico dei Red Devils. Leggi su Calcionews24.com

