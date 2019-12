Schianto tra auto e moto a Seregno | ragazzo di 29 anni in coma

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019) Grave incidente stradale nella notte a, in provincia di Monza e Brianza. Un'e unasi sono scontrate tra loro per cause da accertare in via Toselli. Due ragazzi di 29sono rimasti feriti: il primo è stato ricoverato inall'ospedale Niguarda di Milano, mentre il secondo è stato soccorso in codice giallo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.

