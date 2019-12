Meningite di tipo B | migliora il bambino versiliese al Meyer Profilassi per 75 amici

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilera stato portato venerdì sera, dai suoi genitori, all'ospedale Versilia da dove poi è stato trasferito al. Subito attivata la procedura per laai contatti diretti del piccolo, dai familiari a circa 75 bambini suoi compagni all'asilo nido

