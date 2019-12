LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | inizia lo slalom | Paris per il miracolo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Il regolamento è cambiato rispetto al passato. I primi a partire saranno i primi del superG. Dunque pettorale n.1 per Kilde, n.2 pere così via. E’ difficile capire cosa aspettarsi, di sicuro i velocisti potranno beneficiare di una pista intonsa. 13.45 Dominikha concluso il superG in seconda posizione a 3 centesimi dal norvegese Kilde. Oggi il podio sembra difficilissimo, perché tanti specialisti dellosono vicini, su tutti lo svizzero Meillard ed il francese Pinturault. 13.43 Ricordiamo che la partenza è stata spostata dalle 14.00 alle 14.15 a causa del ritardo della prima manche. 13.41 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con ladella seconda manche dellaalpina di. LA CRONACA DEL SUPERG DELLAALPINA MASCHILE LE DICHIARAZIONI DIDOPO IL SUPERG 13.00 ...

