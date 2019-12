Giochi del decennio | la freschezza senza filtri di The Witcher 3 - articoli

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 29 dicembre 2019) Con l'arrivo del 2020 abbiamo deciso di celebrare i 30che hanno lasciato il segno negli ultimi dieci anni. Potete trovare tutti glipubblicati nell'archivio deidel, e leggere dell'idea da cui è nato il progetto nel nostro editoriale.Mi ero dimenticato di quanto fosse divertente The3. Ho riso tantissimo giocando a questo titolo. Mi sento un idiota a dovervi spiegare che cosa mi abbia divertito perché mi fa sembrare un sempliciotto, ma sono proprio le cose casuali che dice la gente a farmi ridere. Cose come un ragazzo che mi passa davanti e dichiara: “Sei grigio come mia nonna” o il tizio che trascina il carro degli appestati che all'improvviso se ne rende conto ed esclama: “Fottuto inferno, che puzza!”. Ho ridacchiato quando il tizio che mi ha fatto finire KO durante un incontro di boxe mi ha chiamato “coglione” e sto ancora ridendo ricordandomi ...

