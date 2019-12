Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un'altrasulle piste da sci, altre vittime. Una slavina ha sopreso gli sciatori sul ghiacciaio della Val, in Trentino. Per una donna e una bambina di 7 anni non c'è stato nulla da fare: i soccorritori arrivati sul posto hanno solo potuto constarne il decesso. E' in gravi condizioni, invece, un: rianimato sul posto, è stato trasportato all'ospedale di Trento. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca.in ValLadi grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta una pista da sci e le masse nevose l'hanno invasa. Altri due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all'ospedale di Merano. Val Passiria Nelle stesse ore, unaha travolto sciatori in Val Passiria. Una persona è instato di ipotermia e sono in corso ricerche per verificare se siano state coinvolte altre persone.

Today_it : Valanga travolge e uccide donna e bambina - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Alto Adige, valanga in Val Senales: morte donna e bambina di 7 anni, un bimbo è grave - MASTATCETT : RT @SkyTG24: Valanga in Val Senales: due morti, grave un bambino -