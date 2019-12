Targa prova auto | cos’è | come funziona e come averla

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019)Laè uno speciale contrassegno – riporta due caratteri alfanumerici cui segue una “P” e altri cinque caratteri alfanumerici – che può essere apposto ad alcuni tipi veicoli e solo in determinati casi particolari. Ecco quali sono.: chi può usarla Lapuò essere utilizzata solo per alcune esigenze particolari e soltanto per un veicolo alla volta (deve essere sempre custodita a bordo). Dunque, viene rilasciata solo ad aziende costruttrici di veicoli a motore e rimorchi, ai loro rappresentanti, agenti di vendita e in generale a chi si occupa della cessione di tali veicoli a terzi. Questo tipo dipuò inoltre essere utilizzata dalle aziende che si occupano di trasferimento dei veicoli non ancora immatricolati da e verso le aree di stoccaggio ma mai per tragitti di ...

