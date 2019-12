Scambio Napoli-Juve – Intreccio di mercato per migliorare le fasce

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Il portale calcio.it riporta in merito ad unditra le due società– Nella possibile trattativa potrebbero finirci Hysaj e De Sciglio: “In attesa delle occasioni giuste: ildi gennaio per lantus sarà di attesa, con Paratici pronti a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi. I bianconeri potrebbero intervenire a centrocampo, ma anche in difesa dove è possibile che arrivi un terzino destro: uno dei nomi più gettonati è quello di Meunier del Paris Saint-Germain, un profilo però forse troppo offensivo per il modo di difendere di Maurizio Sarri.” Hysaj “Così per i bianconeri torna di moda il nome di Elseid Hysaj, già accostato in estate: l’albanese sembrava in uscita dal, ma l’infortunio di Malcuit ha cambiato le cose. Ora però l’eventuale ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, contatti con l'Inter per lo scambio Politano-Llorente, si lavora ai rinnovi dei contratti di quattro… - BombeDiVlad : #LBDV: Napoli-Inter, lo scambio perfetto tra Llorente e Politano - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???? #Inter e #Napoli verso lo scambio #Llorente - #Politano: Tanto scetticismo ma le idee di #Conte e #Gattuso sono chiare.… -