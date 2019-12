Salute | ecco i passatempi che secondo gli scienziati aiutano a vivere più a lungo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Arte, teatro e musica: sono questi alcuni degli hobby oda inserire tra i buoni propositi per l’anno nuovo, se si vuolepiù a. Visite regolari a musei, gallerie d’arte, teatri o concerti sono collegate a una vita più lunga, almenouno studio britannico pubblicato nel numero di Natale del ‘Bmj’. Non solo: più spesso le persone si impegnano in ‘sessioni di arte’ e minore è il rischio di morte, assicurano i ricercatori dell’University College London (Ucl). Precedenti studi avevano messo in luce il fatto che l’arte può migliorare il benessere fisico e mentale di una persona. Ma non c’erano dati sulla sopravvivenza e per questo i ricercatori dell’Ucl hanno deciso di indagare sull’associazione tra diverse frequenze di impegno artistico e mortalità. Dopo aver monitorato i dati di oltre 6.000 ...

