Repubblica | per accontentare Gattuso il Napoli farà un investimento importante a

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilnon ha alternative e per giocare al meglio il 4-3-3 diha bisogno di un innesto a centrocampo. Come riporta oggidifficilmente arriveranno occasioni, per cui il club sta valutano unper coprire il ruolo, come quello del mediano del Celta Vigo Il club spagnolo non ha ancora ricevuto un’offerta dal, ma non si metterà di traverso al suo giocatore, che ha messo l’azzurro in cima alla lista delle sue preferenze. Il Celta non chiederà l’intero importo della clausola (50 milioni) ma non svenderà nemmeno il venticinquenne giocatore slovacco, regista capace di impostare la manovra con semplicità ed efficacia. Lobotka ha chiesto la cessione per misurarsi in una realtà più ambiziosa, ma il Celta è intenzionato a dettare le sue condizioni, quindi servirà un’offerta convincente per lasciar partire il giocatore. Ilda parte sua si è ...

