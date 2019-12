Ragazzi down insultati in pizzeria | “Ci fanno vomitare”

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 28 dicembre 2019) A Vibo Valentia trecon la sindrome disono stati pesantementeda una famiglia mentre mangiavano la pizza in un locale. Ci sono volte in cui la cattiveria umana supera qualsiasi immaginazione e si poggia esclusivamente sul pregiudizio e l’ignoranza. Questo è il caso di una famiglia che in Calabria, a Vibo … L'articoloin: “Civomitare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

angelomangiante : Un gruppo di ragazzi down era in una pizzeria a Vibo Valentia. Una famiglia è andata però dal proprietario del loca… - SkyTG24 : Ragazzi down offesi in pizzeria, clienti: non ceniamo vicino a loro' - MediasetTgcom24 : Vibo, una famiglia insulta alcuni ragazzi Down al ristorante: 'Mangiare vicino a loro ci dà la nausea'… -